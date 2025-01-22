Производства выполнили 33,3 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, в том числе, силами собственных эколого-аналитических лабораторий – 23,5 тыс.

АО «Транснефть–Верхняя Волга» сделало итоговые выводы о реализации комплекса мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования за 2024 год. Производства выполнили 33,3 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, в том числе, силами собственных эколого-аналитических лабораторий – 23,5 тыс.Мониторинг проходил в зонах функционирования производственных объектов компании в 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.Результаты исследований подтверждали, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Мониторинг осуществлялся по заранее подготовленным планам-графикам в соответствии с программами производственного экологического контроля.Так, в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов в минувшем году проводилась работа по зарыблению рек и водохранилищ в регионах присутствия объектов акционерного общества. Всего в реки Оку и Волгу в регионах присутствия предприятия выпущено более 37 тыс. мальков стерляди. Стерлядь является важной породой рыб и с 90-х годов в Волжском бассейне находится под угрозой исчезновения. Отдельные естественные популяции этого вида даже занесены в Красную книгу России. Места выпуска определялись специалистами территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству в целях сохранения биологического разнообразия и обеспечения условий для быстрой адаптации рыбы.В 2024 г. АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечено благодарностью национального парка «Мещера» за поддержку проекта по восстановлению популяции европейского зубра. Нефтетранспортное предприятие оказывает помощь национальному парку с 2014 года. За это время численность зубров вольной популяции федерального заказника «Муромский», находящегося под управлением национального парка, выросла более чем в три раза. В рамках корпоративной благотворительной программы предприятие выделяет средства на развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий и подкормку зубров.Охрана окружающей среды – один из приоритетов АО «Транснефть–Верхняя Волга». В 2024 г. компания в очередной раз подтвердила результативность действующей на предприятии системы экологического менеджмента.