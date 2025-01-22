Федеральное правительство изначально отклонило инициативу из-за несоответствий с земельным фондом.

Во Владимире обсудили поправки в генеральный план города, включая расширение аэропорта на 140 гектаров леса и строительство двух мостов через реку Клязьму. Местные жители протестовали против транзитной дороги через парк «Дружба», собрав более 1600 подписей, но это не изменило ситуацию.Федеральное правительство изначально отклонило инициативу из-за несоответствий с земельным фондом, однако мэрия заявила, что изменения в границах города не планируются. В результате Минэкономразвития одобрило генплан.Другие федеральные и региональные ведомства согласовали поправки, и документ будет вынесен на утверждение горсовета в ближайшие месяцы.