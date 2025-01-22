Кости хозяйки сгоревшего дома обнаружили на пепелище спустя два дня после пожара. Речь о трагедии в Гороховецком районе. 15 января во время поминок в деревне Великово сгорели четверо

Кости хозяйки сгоревшего дома обнаружили на пепелище спустя два дня после пожара. Речь о трагедии в Гороховецком районе. 15 января во время поминок в деревне Великово сгорели четверо человек. Сначала сообщалось, что найдены останки троих людей – одной женщины и двух мужчин. Велись поиски костей 69-летней хозяйки дома. И вот, вечером 17 января их обнаружили среди