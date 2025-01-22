32-летнего жителя Ленинградской области признали виновным в убийстве продавщицы из Боголюбово, сообщили в пресс-службе Следкома. Мы подробно рассказывали об этой трагедии ранее. Мужчина

32-летнего жителя Ленинградской области признали виновным в убийстве продавщицы из Боголюбово, сообщили в пресс-службе Следкома. Мы подробно рассказывали об этой трагедии ранее. Мужчина обиделся на женщину, из-за чего и решил зарезать ее, а тело спрятать под корневищем. Но обо всем по порядку. Убийство произошло 6 мая. Накануне будущий убийца вместе со знакомым приехал в Камешковский