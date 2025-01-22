Похороны родителя прошли без нее.

Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном городском суде рассмотрели спор о законности захоронения мужчины, умершего в 2021 году. Его дочь, живущая в другом регионе, оспорила захоронение, утверждая, что не давала на него согласие. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.Она требовала признать захоронение незаконным, провести эксгумацию и кремацию отца, а также взыскать 200 000 рублей с ответчика и ритуального бюро за моральный вред.Известно, что дочь была осведомлена о смерти, но на похоронах не появилась. Суд, проанализировав все обстоятельства, не нашел оснований для удовлетворения иска.