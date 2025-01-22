Производитель рыбных консервов замещал одну рыбу на другую.

У компании «Экватор», расположенной в Лакинске, проверили ветеринарные документы и обнаружил 33 нарушения только за два месяца. Об этом сообщает Россельхознадзор региона. Производитель рыбных консервов замещал одну рыбу на другую, а в отчетности неправильно указывал сырье.В октябре 2024 года «Экватор» произвел более 50 тонн мороженой печени трески, однако в качестве ингредиентов были указаны другие виды рыбы. В результате согласованной с прокуратурой проверки также выявлены нарушения в системе качества пищевого производства, а поверхности стен и пола не соответствуют требованиям.Предприятие обязали устранить нарушения.