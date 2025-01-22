Жителя Дагестана поймали с двумя килограммами синтетического наркотика, который мужчина вез через Владимирскую область в Казань для дальнейшего сбыта. Теперь мужчину будут судить,

Жителя Дагестана поймали с двумя килограммами синтетического наркотика, который мужчина вез через Владимирскую область в Казань для дальнейшего сбыта. Теперь мужчину будут судить, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В октябре прошлого года дагестанец через мессенджер сговорился с неустановленным лицом, что будет сбывать наркотики в России. Сообщник подсказал, где можно найти тайник с почти двумя килограммами