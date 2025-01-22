Всероссийский турнир «Золотое кольцо» по кикбоксингу стартовал в «Суздаль Арене». Сильнейшие спортсмены из разных регионов страны приехали бороться за победу. Сегодня, 22 января, начались

Всероссийский турнир «Золотое кольцо» по кикбоксингу стартовал в «Суздаль Арене». Сильнейшие спортсмены из разных регионов страны приехали бороться за победу. Сегодня, 22 января, начались первые предварительные поединки. Они продлятся до шести часов вечера. Завтра зрители смогут увидеть бои с 10 до 17 часов. В такое же время запланированы и полуфинальные поединки 24 января. Финал и