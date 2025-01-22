В честь Дня Студента Владимиро-Суздальский музей-заповедник проводит акцию. 25 января вход для студентов и Татьян будет бесплатным. Посетить можно все экспозиции и выставки, кроме одной,

В честь Дня Студента Владимиро-Суздальский музей-заповедник проводит акцию. 25 января вход для студентов и Татьян будет бесплатным. Посетить можно все экспозиции и выставки, кроме одной, которая проходит в Суздальском кремле – «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия». Акция распространяется на всех студентов, в том числе получающих среднее образование, независимо от формы обучения. Для того, чтобы бесплатно посетить