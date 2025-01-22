За последние три года финансовая устойчивость предприятия снизилась из-за перечисления крупных авансов недобросовестным субподрядчикам.

Счетная палата Владимирской области провела проверку строительной компании ДСУ-3 по предложению губернатора региона. Итоги проверки показали, что за последние три года финансовая устойчивость предприятия снизилась из-за перечисления крупных авансов недобросовестным субподрядчикам, что привело к увеличению издержек и кредитам.Кроме того, были заключения невыгодных договоров и отсутствие штрафов для подрядчиков за несоблюдение сроков. Проверка также обнаружила неэффективное использование средств на оплату труда сотрудников внутреннего аудита, а также проблемы с арендой госимущества и искажением финансовой отчетности.В связи с выявленными нарушениями директору ДСУ-3 направлено представление, а губернатору и Заксобранию региона - информационные письма. Информация о подозрительных сделках передана в УМВД по Владимирской области.