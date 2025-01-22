Депутаты предложили отказаться от строгого соблюдения временных рамок для проведения общественно важных работ.

На заседании комитета Заксобрания было предложено внести изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Депутаты предложили отказаться от строгого соблюдения временных рамок для проведения общественно важных работ.Под важными работами чиновники подразумевают очистки крыш от сосулек, наледи и т.д.Предполагается, что нововведение позволит коммунальным службам эффективней выполнять свои обязанности. Например,оперативно реагировать на неотложные ситуации, такие как уборка снега и очистка крыш от сосулек.