Данная мера направлена на защиту детей и подростков.

22 января председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова сообщила о поддержке властями региона полного запрета на продажу вейпов и жидкостей для них. Данная мера направлена на защиту детей и подростков.Парламентарии выражают мнение, что текущие законодательные меры, введённые в 2023 году, недостаточны для контроля ситуации.«Грустно видеть, как подростки курят электронные сигареты, и мы обязаны оградить их от пагубного влияния этой привычки», – отметила Хохлова, подчеркивая необходимость ужесточения запретов.Напомним, ранее мы писали, что