Власти приступили к разработке проекта новых пешеходных зон в центре Владимира. Областные и городские чиновники провели совещание по поводу развития туристического потенциала Владимира.

Власти приступили к разработке проекта новых пешеходных зон в центре Владимира. Областные и городские чиновники провели совещание по поводу развития туристического потенциала Владимира. Оно прошло без участия СМИ. О встрече на своих страницах в социальных сетях сообщил первый зам. губернатора области Александр Ремига. Он опубликовал видео с заседания. Александр Ремига, первый зам. губернатора области по