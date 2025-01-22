Утром на пересечении Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска владимирцы могли заметить кучу отходов. Их пришлось выгрузить из задымившегося мусоровоза. О происшествии сообщили в

Утром на пересечении Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска владимирцы могли заметить кучу отходов. Их пришлось выгрузить из задымившегося мусоровоза. О происшествии сообщили в министерстве природопользования и экологии области. Мусор из машины вытащили, чтобы задымление не превратилось в настоящий пожар. Отходы обещали полностью убрать, как только разберутся с мусоровозом. Возможно, это уже произошло. Из поста в