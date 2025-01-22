Бездомный мужчина захотел пожить в камере теплотрассы. Вход оказался на почти двухметровой высоте, но мужчину это не остановило, а зря: он повредил ногу после такого прыжка. На помощь

Бездомный мужчина захотел пожить в камере теплотрассы. Вход оказался на почти двухметровой высоте, но мужчину это не остановило, а зря: он повредил ногу после такого прыжка. На помощь приехали спасатели ПСО Владимира. Как рассказали в соцсетях поисково-спасательного отряда, пострадавшего нельзя было вытащить через люк – слишком узко. Тогда специалисты решили сдвинуть бетонную плиту теплокамеры с