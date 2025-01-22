В Муроме сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник проник ночью в торговый центр на улице Энгельса. Получив сигнал

В Муроме сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник проник ночью в торговый центр на улице Энгельса. Получив сигнал тревоги, росгвардейцы прибыли на место. На месте они обнаружили разбитую дверь в один из магазинов, а также заметили разбросанные по полу товары. Стражи порядка услышали непонятные звуки внутри. Оказалось – вор