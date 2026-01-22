Судебные приставы Кольчугинского района Владимирской области передали в доход государства имущество, изъятое у преступников. Среди конфискованного — три автомобиля и несколько мобильных телефонов, в пресс-службе ведомства.
Автомобили изъяли у водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Несмотря на ранее вынесенные административные наказания, мужчины вновь нарушили закон.
Помимо автомобилей, судебные приставы передали государству мобильные телефоны. Эти устройства использовались при совершении преступлений, поэтому суд решил обратить их в собственность государства.
