Судебные приставы Кольчугинского района Владимирской области передали в доход государства имущество, изъятое у преступников. Среди конфискованного — три автомобиля и несколько мобильных телефонов, в пресс-службе ведомства.Автомобили изъяли у водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Несмотря на ранее вынесенные административные наказания, мужчины вновь нарушили закон.Помимо автомобилей, судебные приставы передали государству мобильные телефоны. Эти устройства использовались при совершении преступлений, поэтому суд решил обратить их в собственность государства.