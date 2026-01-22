Во Владимире бестарный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). В прошлом году город получил региональную субсидию на строительство контейнерных площадок в частном секторе.На эти деньги возвели 24 новые площадки, в том числе две — в микрорайоне Юрьевец. Жителям микрорайона пока приходилось носить мусор на 650–700 метров до новых площадок. Чтобы облегчить им быт, власти договорились с региональным оператором о временном возврате бестарного сбора на этих улицах. Две дополнительные площадки построят в этом году.По закону к 2030 году во всей стране введут раздельный сбор мусора. Это значит, что бестарный сбор окончательно отменят. На контейнерных площадках установят дополнительные баки (часть уже закуплена на субсидию областного правительства).