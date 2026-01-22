По закону к 2030 году во всей стране введут раздельный сбор мусора.
Во Владимире бестарный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). В прошлом году город получил региональную субсидию на строительство контейнерных площадок в частном секторе.
На эти деньги возвели 24 новые площадки, в том числе две — в микрорайоне Юрьевец. Жителям микрорайона пока приходилось носить мусор на 650–700 метров до новых площадок. Чтобы облегчить им быт, власти договорились с региональным оператором о временном возврате бестарного сбора на этих улицах. Две дополнительные площадки построят в этом году.
По закону к 2030 году во всей стране введут раздельный сбор мусора. Это значит, что бестарный сбор окончательно отменят. На контейнерных площадках установят дополнительные баки (часть уже закуплена на субсидию областного правительства).
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .