Во Владимире стартовала подготовка к сезонному озеленению. Сотрудники МКУ «Зеленый город» с 3 января засевают рассаду и черенкуют многолетники — чтобы уже весной украсить улицы, скверы и парки яркими цветочными композициями.В теплицах десятки контейнеров заполнены семенами колеуса цинерарии, петунии цветковой и ампельной, агератума и алиссума.В каждом контейнере — от 2 000 до 2 500 ростков. Одновременно идет черенкование дихондры, виолы и хлорофитума.директора «Зеленого города» Андрея Степанова, к середине апреля первая партия рассады будет готова. В этом году учреждение планирует высадить более 1 млн декоративных насаждений.