Дочь популярной артистки Екатерины Климовой появилась на светском мероприятии в копании возлюбленного. Елизавета Хорошилова очень похожа на свою звездную маму.

Дочь популярной артистки Екатерины Климовой появилась насветском мероприятии в копании возлюбленного. Елизавета Хорошилова очень похожа на свою звездную маму.Елизавета вместе с избранником посетила Ломоносовский бал старшеклассников.Молодые люди блистали в роскошных вечерних нарядах: дочь актрисы в черномпышном платье в пол, а ее спутник в костюме и бабочке.16-летняя наследница звезды опубликовала снимок смероприятия в личном Instagram. В кадре разгоряченный танцами избранник Хорошиловой крепко прижимаетее к себе и нежно целует ее в щеку на глазах у публики.Поговаривают, что Елизаветапосещает частную школу. Ученики этого элитного заведения сплошь детисостоятельных родителей. Возможно, спутник девушки из их числа.Меж тем, многие подписчики заметили, что Хорошиловарастет копией своей знаменитой матери. Наследница звезды выросла настоящейкрасавицей.Напомним, что41-летняя мать четверых детей. Первенца она родила от ювелираИльи Хорошилова. Этот брак распался, когда Елизавете не было и трех лет. Вбраке с актером Игорем Петренко артистка произвела на свет двоих сыновей. Вотношениях с актером Гелой Месхи у появилась дочь Изабелла.