Дональд Трамп все-таки решился свергнуть режим Николаса Мадуро. На границе Венесуэлы готовится провокация, которая может дорого обойтись самим Штатам, их союзникам в регионе, а возможно, и всему миру.

ДональдТрамп все-таки решился свергнуть режим Николаса Мадуро. На границе Венесуэлыготовится провокация, которая может дорого обойтись самим Штатам, их союзникамв регионе, а возможно, и всему миру.Событияв Венесуэле развиваются по классическому сценарию оранжевых революций. Сколькостран в результате вмешательства США пострадали от них, хорошо известно. Кпримеру, после прихода американцев Ирак и Ливия до сих пор не могут придти всебя. Сейчас на очереди – Венесуэла.В январе2019 года там начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро.Очевидно, что они были организованы не без помощи Вашингтона. На фоне народногонедовольства 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи страны ХуанГуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.Буквально черезчас в этой должности его признал президент США . Ему, как обычно подпела Европа – президент Франции даже выдвинулультиматум законно избранному президенту и, по сути, приказал ему уйти вотставку.Выждавмесяц, Штаты решили добить режим Мадуро и происходящие на границе Венесуэлысобытия говорят о том, что эта страна станет следующей жертвой в череде организованныхВашингтоном революций. 22 февраля стало известно, что США намереваютсядоставить оппозиционным силам Венесуэлы партию вооружения под видомгуманитарного конвоя. Об этом сообщила официальный представитель российскогоМИДа Мария Захарова."Речьидет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольныхи автоматических гранатометов", – приводит слова Захаровой. Крометого, американцы отправят в Венесуэлу переносные зенитно-ракетныекомплексы, боеприпасы к стрелковому и артиллерийскому вооружению.Приэтом США ведут себя очень хитро: оружие они решили закупить в одной из странВосточной Европы, сняв с себя все подозрения в помощи мятежникам. На их сторонууже перешла часть военной элиты страны.Но,как известно, на воре и шапка горит: один из американских генералов публичнообратился к властям Венесуэлы уйти в отставку, иначе это придется сделать поддулами автоматов.слову сказать, это вовсе не фигура речи. Президент Венесуэлы Николас Мадуро недавнозаявил, что американский лидер отдал приказ убить его. "отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобыони меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Трамп и президентКолумбии Иван Дуке будут нести ответственность", – сказал Мадуро.Президентнапомнил, что является законно избранным главой государства, за которогопроголосовало на выборах 68% избирателей. "Мы не принимаем ультиматум ниот кого в мире, не принимаем шантажа", – отметил он. Но, похоже, ДональдуТрампу наплевать на эти заявления венесуэльского лидера. На завтра, 23 февраляуже намечено так называемое гуманитарное вторжение на территорию Венесуэлы.Стоитотметить, что организованный США майдан в Венесуэле угрожает и национальныминтересам России. Москва вложила в экономику этой латиноамериканской странымиллионы долларов, и теперь возврат инвестиций поставлен под угрозу действиямиоппозиции, получающей поддержу из Вашингтона.Нестоит забывать и то, что незадолго до начала массовых волнений в ВенесуэлеМосква продемонстрировала степень своей поддержки Николаса Мадуро. В декабре2018 года в Каракас совершила полет группа российских стратегическихбомбардировщиков. Так что Дональду Трампу есть над чем подумать, прежде чемпринимать окончательное решение о свержении законно избранного президентаВенесуэлы.