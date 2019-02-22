Популярный певец стал гостем шоу Comment Out. Дима Билан выполнил смешное задание.

Популярный певец стал гостем шоу Comment Out.Дима Билан выполнил смешное задание.По правилам шоу, настоле ведущего лежат три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание".Участник вытягивает "звезду", которой должен написать случайный дурацкийкомментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать комментарий, то получает балл. Еслинет – выполняет наказание. решилсявыполнить задание.Певцу пришлось написать весьма неадекватныйкомментарий Сергею Шнурову: "Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твоюсумку". Странная угроза рассмешила как самого , так и зрителей.