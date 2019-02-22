Популярный певец стал гостем шоу Comment Out.
Дима Билан выполнил смешное задание.
Популярный певец стал гостем шоу Comment Out.
Дима Билан выполнил смешное задание.
По правилам шоу, на
столе ведущего лежат три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание".
Участник вытягивает "звезду", которой должен написать случайный дурацкий
комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать комментарий, то получает балл. Если
нет – выполняет наказание. решился
выполнить задание.
Певцу пришлось написать весьма неадекватный
комментарий Сергею Шнурову: "Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твою
сумку". Странная угроза рассмешила как самого , так и зрителей.