Привычные для многих боли в спине и шее оказались симптомами
опасного заболевания. По данным ученых, эти неприятные ощущения напрямую
связаны с сахарным диабетом.
Привычные для многих боли в спине и шее оказались симптомами
опасного заболевания. По данным ученых, эти неприятные ощущения напрямую
связаны с сахарным диабетом.
Больные диабетом люди имеют 35% риск появления болей в спине
и 24% – болей в районе шеи. Связь этих симптомов с опасным заболеванием
установили исследователи из Сиднейского университета.
Как сообщили ученые порталу Medicalxpress , сахарный
второго типа и боль в пояснице тесно связаны с ожирением и отсутствием
физической активности. По словам одного из авторов исследования Мануэля Феррейры,
команда продолжит более подробное
изучение этих факторов, передает .
Медики подчеркивают, что фундаментальную роль в понижении риска заболеваний играют физическая активность и контроль веса. Ранее специалисты назвали пять продуктов, от которых следует отказаться всем, кто следит за фигурой. Главной причиной появления лишнего веса считается чрезмерное употребление пяти продуктов – хлеба, картофеля, риса, сахарных хлопьев и пасты.
Вредную еду ученые рекомендуют заменить более полезной. Например, вместо сладких хлопьев можно употреблять кашу, вместо жареной картошки – запеченную.
второго типа – распространенная в мире болезнь. По
данным статистики, с таким диагнозом живут 382 миллиона человек. Специалисты из Австралии пока не могут объяснить, почему
большинство пациентов с диабетом в течение всей жизни страдают от болей в
пояснице, а почти половина из них периодически жалуется на дискомфорт в области
шеи. По словам Феррейры, причина такой связи пока не установлена, сообщает