Привычные для многих боли в спине и шее оказались симптомами опасного заболевания. По данным ученых, эти неприятные ощущения напрямую связаны с сахарным диабетом.

Привычные для многих боли в спине и шее оказались симптомамиопасного заболевания. По данным ученых, эти неприятные ощущения напрямуюсвязаны с сахарным диабетом.Больные диабетом люди имеют 35% риск появления болей в спинеи 24% – болей в районе шеи. Связь этих симптомов с опасным заболеваниемустановили исследователи из Сиднейского университета.Как сообщили ученые порталу Medicalxpress , сахарныйвторого типа и боль в пояснице тесно связаны с ожирением и отсутствиемфизической активности. По словам одного из авторов исследования Мануэля Феррейры,команда продолжит более подробноеизучение этих факторов, передает .Медики подчеркивают, что фундаментальную роль в понижении риска заболеваний играют физическая активность и контроль веса. Ранее специалисты назвали пять продуктов, от которых следует отказаться всем, кто следит за фигурой. Главной причиной появления лишнего веса считается чрезмерное употребление пяти продуктов – хлеба, картофеля, риса, сахарных хлопьев и пасты.Вредную еду ученые рекомендуют заменить более полезной. Например, вместо сладких хлопьев можно употреблять кашу, вместо жареной картошки – запеченную.второго типа – распространенная в мире болезнь. Поданным статистики, с таким диагнозом живут 382 миллиона человек. Специалисты из Австралии пока не могут объяснить, почемубольшинство пациентов с диабетом в течение всей жизни страдают от болей впояснице, а почти половина из них периодически жалуется на дискомфорт в областишеи. По словам Феррейры, причина такой связи пока не установлена, сообщает