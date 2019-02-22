Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление юной коллеги в финале Кубка России. Елизавета Туктамышева упала после одного из прыжков.

Перваяроссийская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление юнойколлеги в финале Кубка России. Елизавета Туктамышева упала после одного изпрыжков.Фигуристка облажалась,допустив досадную ошибку во время короткой программы. Однако Бутырская решилаподдержатьПо мнению спортсменки, если бы Лиза чисто сделала тройной аксель, то была бы насоревнованиях первой, поскольку одна из ее главных соперниц Евгения Медведева невыставляет в своей программе лутц. Бутырскую задело, что болельщики отворачиваютсяот Туктамышевой, когда та допускает ошибки."Народ говорит, что онане фаворитка, когда у нее что-то не получилось. Она единственная, кто прыгаеттройной аксель на данный момент у женщин, я не говорю про юниорок", – цитируетфигуристку Sport24. Она добавила, чтоТуктамышева не может поехать на Чемпионат мира с чистого листа, для этого нужныпрокаты, где нужно себя проверить себя.Напомним, на финале Кубка России в Великом Новгородекороткую программу выиграла Евгения Медведева. Второй стала СтаниславаКонстантинова. Третью позицию заняла Анастасия Губанова. А вот Елизаветав этот раз расположилась на четвертом месте.Отметим, чтопоклонников фигуристов не меньше профессиональной интересует и их личная жизнь.Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, как она предпочитает отдыхать в выходныедни. По словам спортсменки, в свободное от тренировок время она любит посещать"бани, сауны и спа-центры". Кроме того, фигуристка часто ходит помагазинам, чтобы купить себе какую-нибудь вещь "для души".