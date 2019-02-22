Юрий Кучинский прожил яркую и насыщенную жизнь. Он был по-своему счастлив – но не смог выбраться из очередной черной полосы, считает эксперт.
Юрий Кучинский прожил яркую и насыщенную жизнь. Он был по-своему счастлив – но не смог выбраться из очередной черной полосы, считает эксперт.
Жизнь Юрия прошла
быстрее, чем обычно. Он жил, как говорят, год за пять лет. Ему по карме был
отведен недолгий срок, – заявила "Дни.ру" – Не могу сказать, чтобы репортера тревожили серьезные недуги. Правда, в
последнее время были какие-то переживания личного характера. Кучинскому многие
завидовали, но никто не желал плохого. Этого человека очень уважали".
По ее словам, не все
близкие люди понимали, что у Юрия есть проблемы личного характера. Многие видели
в нем рабочую лошадку и восхищались его любовью к своей профессии. А он жил
только своей работой. Возможно именно поэтому молодой человек не был счастлив в
личной жизни. И его уход был предопределен. Кучинский попал в черную полосу и никак
не мог выбраться из нее.
"Мистики тут нет, -
считает Янко. – Никто не делал ему ничего плохого. Я не вижу ни порчи, ни
сглаза. Просто судьба приготовила ему вот такой удар и короткую линию жизни. Но,
могу сказать, он прожил ее невероятно ярко и по-своему счастливо".