Юрий Кучинский прожил яркую и насыщенную жизнь. Он был по-своему счастлив – но не смог выбраться из очередной черной полосы, считает эксперт.

Юрий Кучинский прожил яркую и насыщенную жизнь. Он был по-своему счастлив – но не смог выбраться из очередной черной полосы, считает эксперт.Жизнь Юрия прошлабыстрее, чем обычно. Он жил, как говорят, год за пять лет. Ему по карме былотведен недолгий срок, – заявила "Дни.ру" – Не могу сказать, чтобы репортера тревожили серьезные недуги. Правда, впоследнее время были какие-то переживания личного характера. Кучинскому многиезавидовали, но никто не желал плохого. Этого человека очень уважали".По ее словам, не всеблизкие люди понимали, что у Юрия есть проблемы личного характера. Многие виделив нем рабочую лошадку и восхищались его любовью к своей профессии. А он жилтолько своей работой. Возможно именно поэтому молодой человек не был счастлив вличной жизни. И его уход был предопределен. Кучинский попал в черную полосу и никакне мог выбраться из нее."Мистики тут нет, -считает Янко. – Никто не делал ему ничего плохого. Я не вижу ни порчи, нисглаза. Просто судьба приготовила ему вот такой удар и короткую линию жизни. Но,могу сказать, он прожил ее невероятно ярко и по-своему счастливо".