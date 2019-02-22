Андрей Малахов в своей программе чествовал именитого
композитора Евгения Крылатова. 23 февраля маэстро должно исполниться 85 лет. Во
время приватной беседы с музыкантом телеведущий размяк.
Андрей Малахов в своей программе чествовал именитого
композитора Евгения Крылатова. 23 февраля маэстро должно исполниться 85 лет. Во
время приватной беседы с музыкантом телеведущий размяк.
В студии программы "Прямой эфир" поздравляли Евгения Крылатова. Музыкант написал музыку более чем к 120
фильмам.
"Колыбельная медведицы" из мультфильма "Умка", "Лесной
олень" из фильма "Ох уж эта Настя!", "Крылатые качели" из картины "Приключения
Электроника", "Кабы не было зимы" из мультфильма "Зима в Простоквашино", "Прекрасное
далеко" из ленты "Гостья из будущего" – эти и многие другие композиции
навсегда вписали Крылатова в историю отечественного кинематографа.
Вместе со съемочной группой Малахов побывал дома у
Крылатова. Специально для гостей маэстро, сидя за белым роялем, наигрывал самые
популярные из своих мелодий.
"Одна из лучших моих тем, это тема из фильма "Русалочка", -
рассказал телеведущему композитор. Евгений Павлович написал музыку для картины Владимира Бычкова. Лента запомнилась зрителю пронзительной и трагичной
историей, которая немного отличалась от оригинала.
"Вы сейчас сказали "Русалочка", и я вспомнил, что я летом,
когда-то его показывали этот фильм я очень плакал, когда вот…" – осекся Андрей
и, как показалось, спрятал глаза от камеры.
Примечательно, что признание Малахова немного диссонировало
с его публичным образом уверенного в себе циничного телевизионщика. Сложно
поверить, что человек, который подарил российскому эфиру огромное количество
сомнительных в моральном плане программ и грязных сенсаций может размякнуть
из-за советского фильма.
После душевных посиделок в доме у композитора Малахов и Крылатов
переместились на съемочную площадку. В студии "Прямого эфира" Евгения Павловича
поздравили многие известные деятели культуры и искусства: композитор Максим Дунаевский,
актриса Наталья Гвоздикова, певицы Юлия Михальчик и Юлия Савичева, народная артистка
Лариса Голубкина, актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, режиссер Алла
Сурикова и поэт Юрий Энтин.
В конце программы под аплодисменты зала вынесли торт в форме
белого рояля. Крылатов предложил угостить лакомством всех присутствующих.