Андрей Малахов в своей программе чествовал именитого композитора Евгения Крылатова. 23 февраля маэстро должно исполниться 85 лет. Во время приватной беседы с музыкантом телеведущий размяк.

Андрей Малахов в своей программе чествовал именитогокомпозитора Евгения Крылатова. 23 февраля маэстро должно исполниться 85 лет. Вовремя приватной беседы с музыкантом телеведущий размяк.В студии программы "Прямой эфир" поздравляли Евгения Крылатова. Музыкант написал музыку более чем к 120фильмам."Колыбельная медведицы" из мультфильма "Умка", "Леснойолень" из фильма "Ох уж эта Настя!", "Крылатые качели" из картины "ПриключенияЭлектроника", "Кабы не было зимы" из мультфильма "Зима в Простоквашино", "Прекрасноедалеко" из ленты "Гостья из будущего" – эти и многие другие композициинавсегда вписали Крылатова в историю отечественного кинематографа.Вместе со съемочной группой Малахов побывал дома уКрылатова. Специально для гостей маэстро, сидя за белым роялем, наигрывал самыепопулярные из своих мелодий."Одна из лучших моих тем, это тема из фильма "Русалочка", -рассказал телеведущему композитор. Евгений Павлович написал музыку для картины Владимира Бычкова. Лента запомнилась зрителю пронзительной и трагичнойисторией, которая немного отличалась от оригинала."Вы сейчас сказали "Русалочка", и я вспомнил, что я летом,когда-то его показывали этот фильм я очень плакал, когда вот…" – осекся Андрейи, как показалось, спрятал глаза от камеры.Примечательно, что признание Малахова немного диссонировалос его публичным образом уверенного в себе циничного телевизионщика. Сложноповерить, что человек, который подарил российскому эфиру огромное количествосомнительных в моральном плане программ и грязных сенсаций может размякнутьиз-за советского фильма.После душевных посиделок в доме у композитора Малахов и Крылатовпереместились на съемочную площадку. В студии "Прямого эфира" Евгения Павловичапоздравили многие известные деятели культуры и искусства: композитор Максим Дунаевский,актриса Наталья Гвоздикова, певицы Юлия Михальчик и Юлия Савичева, народная артисткаЛариса Голубкина, актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский, режиссер АллаСурикова и поэт Юрий Энтин.В конце программы под аплодисменты зала вынесли торт в формебелого рояля. Крылатов предложил угостить лакомством всех присутствующих.