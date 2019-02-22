В баскетбольной Евролиге продолжается 23-й тур регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на домашнем паркете одержал победу над испанским клубом Гран Канария. Встреча завершилась со счетом 107:85 в пользу хозяев.

В баскетбольной Евролиге продолжается 23-й тур регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на домашнем паркете одержал победу над испанским клубом "Гран Канария". Встреча завершилась со счетом 107:85 в пользу хозяев.Самым результативным игроком встречи стал испанский защитник армейцев Серхио Родригес, который набрал 18 очков.It doesn't matter how they go in