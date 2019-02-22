Горожане стояли в пробке несколько часов

Горожане стояли в пробке несколько часовНепогода парализовала движение транспорта во многих районах Владимира. Так, например, жители Нижней Дубровы и соседних улиц не успели на работу из-за образовавшейся пробки, которая растянулась на несколько километров.За несколько часов дороги замело так, что некоторые автомобилисты застряли прямо по середине дороге, буксуя и тщетно пытаясь выбраться из сугроба. Все утро горожане простояли от рынка «Флора» до перекрестка на Сперанского.Движение на участке было крайне затруднено, и в данный момент там все ещё сложно проехать. Автолюбителям рекомендуют тщательно продумывать маршрут с учётом погоды и осадков на дорогах.