Член политсовета Единой России в городе Дзержинск Нижегородской области Игорь Крашенинников лишается всех руководящих должностей за хамское поведение. Такое решение принял президиум Нижегородского политсовета партии.

Член политсовета "Единой России" в городе Дзержинск Нижегородской области Игорь Крашенинников лишается всех руководящих должностей за хамское поведение. Такое решение принял президиум Нижегородского политсовета партии.Президиум исключил Крашенинникова из местного политсовета"ЕР" и принял решение о сложении им полномочий заместителя председателя городскойДумы Дзержинска. Об этом заявил секретарь Нижегородского региональногоотделения партии Денис Москвин.Он отметил, что партийцы выслушали позицию самогоКрашенинникова, который принес извинения за свое поведение. Члены президиумасошлись во мнении, что хамство парламентария недопустимо и наносит ущербрепутации "ЕР".Крашенинников признал свое поведение неприемлемым. Решениепартии он назвал справедливым и заслуженным.По словам Москвина, Крашенинников был избрандепутатом по одномандатному избирательному округу. "Мы будем пристальноследить за его деятельностью в будущем", – резюмировал секретарь Нижегородскогорегионального отделения партии.Напомним, видеозапись конфликта после дорожно-транспортно происшествия во дворе жилого дома сучастием Крашенинникова вызвала большой общественный резонанс.Ранее комиссия "Единой России" по этике приняларешение об из рядов партии руководителя фракции "ЕР" вАстраханской городской думе Владимира Сухарева. В нетрезвом виде он пришел вресторан, где вызывающе реагировал на замечания службы безопасности заведения.