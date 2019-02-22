В Единой России раскритиковали инициативу о снижении порога наказания за превышение скорости до 10 километров в час. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта Безопасные дороги Владимира Афонского, единороссы выступают против внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях и введения нового штрафа за превышение скорости для водителей.

В "Единой России" раскритиковали инициативу о снижении порога наказания за превышение скорости до 10 километров в час. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Безопасные дороги" Владимира Афонского, единороссы выступают против внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях и введения нового штрафа за превышение скорости для водителей.Об этом парламентарий заявил по итогам общественногообсуждения инициативы на площадке "Единой России". "Выступленияпредставителей профильных министерств не убедили нас, что предлагаемая мера оснижении ненаказуемого порога позволит повысить безопасность на дорогах", -сказал Афонский.По словам партийца, принимая решение о снижении такназываемого ненаказуемого порога, необходимо дать водителям возможность оспариватьвынесенные в автоматическом режиме постановления.Афонский подчеркнул, что наказание не может бытьсправедливым, если у человека нет возможности оспорить вменяемое ему нарушение."И ведь у камер есть погрешность, камеры неквалифицированно установлены,просто некорректно работают, а гражданин не может защититься", – подчеркнулдепутат.Координатор партпроекта "ЕР" "Безопасныедороги" предупредил, что в случае снижения планки наказания мнениямиллионов россиян останутся неучтенными. При этом больше половины россиянвоспринимает инициативу МВД и Минтранса об усилении ответственности водителейнегативно, выяснили активисты партийного проекта.Автолюбители сомневаются, что снижение минимального порогапревышения скорости поможет повысить безопасность движения. По их мнению,инициатива направлена лишь на пополнение региональных и частных бюджетов.Партпроект "Единой России" "Безопасныедороги" направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий,сохранение жизни и здоровья граждан, помощь в совершенствованиинормативно-правовой базы по повышению безопасности на дорогах и содействиеФедеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в2013 – 2020 годах".Активисты партийного проекта проверяют качество дорог, состояниепешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышениюдисциплины водителей.