Известная певица регулярно делится новостями из своей жизни с поклонниками. Недавно Ирина Дубцова сообщила, что сильно заболела во время гастрольного тура.

Известная певица регулярно делится новостями из своей жизни с поклонниками. Недавно Ирина Дубцова сообщила, что сильно заболела во время гастрольного тура.Звезда опубликовала в Instagram серию фотографий и видеозаписей, на которых подробно рассказала о своем состоянии. Исполнительница продолжает выступать, хотя и признается, что петь на сцене с высокой температурой, – для нее настоящий "ад". "Ребята, не болейте, всем желаю здоровья", – обратилась к своим поклонникам. Она добавила, что в свободное от работы время лежит в постели и смотрит сериалы.Несмотря на тяжелую болезнь звезда продолжает сохранять позитивный настрой. Так, певица разместила забавное стихотворение в своем микроблоге. "Вирус ходит по стране, / До меня добрался, / Вирус, ты зачем ко мне, / ****, привязался?", – написала она. "Что я могу вам сказать, дорогие друзья? Как вы сами слышите, сказать я могу немного. Если б могла, то сказала бы что-нибудь очень хорошее. Честное слово", – с иронией добавила знаменитость.Поклонники пожелали скорейшего выздоровления. Некоторые пользователи предложили ей отменить концерты и провести некоторое время дома. "Сейчас такой опасный вирус ходит, что лучше на ногах не переносить. Ира, может, все-таки пару денечков дома отлежишься? Выздоравливай!", "Отменить нельзя концерт в таком состоянии? Здоровье дороже всего. Народ поймет", – забеспокоились подписчики. "Бедняга, так еще же петь надо! Ну что поделать? Держись. Лечись. А любовь народная, кстати, способствует выздоровлению", – написала в комментариях певица Валерия.