В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. В четверг девушки показали свои короткие программы. Лучший результат показала двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева.

В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. В четверг девушки показали свои короткие программы. Лучший результат показала двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева.Судьи оценили прокат двукратной чемпионки мира на 76,89 балла. Второе место после короткого проката занимает Станислава Константинова (75,47), третьей стала Анастасия Губанова (73,94), четвертой идет еще одна чемпионка мира Елизавета Туктамышева (72,21).Произвольную программу женщины представят в пятницу. Финал Кубка России является одним из отборочных соревнований для попадания на предстоящий чемпионат мира.