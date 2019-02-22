Анастасия Стоцкая играет в спектакле Шоу пошло не так. Для роли актрису и певицу так гримируют, что ее не узнает собственный 7-летний сын.

Анастасия Стоцкая играет в спектакле "Шоу пошло не так". Для ролиактрису и певицу так гримируют, что ее не узнает собственный 7-летний сын.Спектакль пользуется большим успехом – и не в последнююочередь благодаря Анастасии Стоцкой. Актриса исполняет роль примы влюбительском театре, труппа которого решила поставить детективную драму.Стоцкая так меняется с помощью парика и грима, что артисткутрудно узнать. Актрисе удается ввести в заблуждение даже родного сына – 7-летнегоАлександра."Он зашел в гримерную, где было написано "АнастасияСтоцкая", и увидел совершенно другую тетю – с короткой стрижкой-каре,брюнетку… На несколько секунд он опешил, но, потом я улыбнулась, и он сразу жеменя узнал. Потому что мою улыбку невозможно спутать ни с чьей другой", -рассказала Стоцкая изданию "7Дней".В спектакле театра МДМ актеры, в том числе и играютне только на сцене, но и в фойе. Это постановка в новом для России жанретеатральной клоунады, основанной на приемах таких классиков комедии, как ЧарлиЧаплин и Бастер Китон.Анастасия всегда очень тщательно работает над своимисценическими ролями. К примеру, чтобы перевоплотиться в певца Шуру на шоу "Одинв один", артистка изучила всю его биографию. Ей даже пришлось перечитатьмножество интервью, чтобы глубже понять натуру артиста. Так же Стоцкаявживается в образ своего персонажа и в новом детективном спектакле.