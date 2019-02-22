Анастасия Стоцкая играет в спектакле Шоу пошло не так. Для роли
актрису и певицу так гримируют, что ее не узнает собственный 7-летний сын.
Анастасия Стоцкая играет в спектакле "Шоу пошло не так". Для роли
актрису и певицу так гримируют, что ее не узнает собственный 7-летний сын.
Спектакль пользуется большим успехом – и не в последнюю
очередь благодаря Анастасии Стоцкой. Актриса исполняет роль примы в
любительском театре, труппа которого решила поставить детективную драму.
Стоцкая так меняется с помощью парика и грима, что артистку
трудно узнать. Актрисе удается ввести в заблуждение даже родного сына – 7-летнего
Александра.
"Он зашел в гримерную, где было написано "Анастасия
Стоцкая", и увидел совершенно другую тетю – с короткой стрижкой-каре,
брюнетку… На несколько секунд он опешил, но, потом я улыбнулась, и он сразу же
меня узнал. Потому что мою улыбку невозможно спутать ни с чьей другой", -
рассказала Стоцкая изданию "7Дней".
В спектакле театра МДМ актеры, в том числе и играют
не только на сцене, но и в фойе. Это постановка в новом для России жанре
театральной клоунады, основанной на приемах таких классиков комедии, как Чарли
Чаплин и Бастер Китон.
Анастасия всегда очень тщательно работает над своими
сценическими ролями. К примеру, чтобы перевоплотиться в певца Шуру на шоу "Один
в один", артистка изучила всю его биографию. Ей даже пришлось перечитать
множество интервью, чтобы глубже понять натуру артиста. Так же Стоцкая
вживается в образ своего персонажа и в новом детективном спектакле.