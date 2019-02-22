Красотка крупно оконфузилась. Эмили Ратаковски не сообразила, для какой версии журнала Harpers Bazaar снялась.

Красотка крупно оконфузилась. Эмили Ратаковскине сообразила, для какой версии журнала Harpers Bazaar снялась.Популярная модель можетпотерять часть своих обожателей. Либо Ратаковски плохо знает географию, либо опозориласьпо невнимательности.Девушка снялась обнаженнойдля украинского издания Harpers Bazaar, выложив на своей странице в Instagram обложку с подписью Harpers BazaarRussia. Украинские подписчики обиделись на такоенеуважение ."Вряд ли она знает, где находится Украина", "Украина и Россия – это разныестраны, Эмили", "Вот уж конфуз,так конфуз", – высказались фолловерызнаменитости. Но нашлись и те, кто встал на защиту Эмили Ратаковски.По ихсловам, на обложке нет ни одного украинского слова.Однако штрихкод не оставил сомнения, что это именно украинская версия журнала.Ранее американская модель и артисткаопубликовала на своей странице в Instagram ряд откровенных снимков. ЭмилиРатаковски снялась в пикантной фотосессии, прорекламировав собственный бренднижнего белья.Напомним, карьера Эмили началась в начале 2000-х,когда она подписала договор с агентством Ford Models. Девушка представлялана подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce &Gabbana и Versace.