Мексиканские ведущие Жерардо Велазкез де Леон и Карлос Альберт обсудили в студии внешность и поведение своей коллеги Патти Лопез де ла Серда. Инцидент произошел во время рекламной паузы в передаче Reaccion en Cadena.

Мексиканские ведущие Жерардо Велазкез деЛеон и Карлос Альберт обсудили в студии внешность и поведение своей коллегиПатти Лопез де ла Серда. Инцидент произошел во время рекламной паузы в передачеReaccion en Cadena.Мужчиныстали сплетничать из-за публикации девушки в Instagram.Там телеведущая предложила подписчикам сравнить свой нынешний снимок сфотографией десятилетней давности."Эта женщина выложила фото и говорит, что наконец-то нашлапохожие снимки и совместила их, чтобы показать свои сиськи десять лет назад исейчас", – цитирует Велазкеза де Леона Mirror. Кроме того, мужчина позволилсебе добавить, что это единственное, что она умеет делать.Его коллега начал поддакивать собеседнику и осудил ведущую. Альбертзаявил, что это просто невероятно.В ответ коллегамЛопез де ла Серда опубликовала в Twitter гневноеобращение. "Напоминает мне классическое: "Если ее изнасилуют, это будет еесобственная вина из-за того, как она одета"", – написала девушка.Опозорившиесяпопулярные в Мексике ведущие пожалели о том, что сделали. Им пришлось отвечатьза свои слова.Велазкез деЛеон позже публично извинился за свое поведение. По его словам, то, чтозамечание было сделано во время рекламной паузы, не оправдывает поступка. Такжеон призвал к прекращению гендерного насилия.