Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил стратегическую задачу: повысить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в полтора раза к 2025 году, что позволит увеличить объем перевозимых грузов до 210 миллионов тонн. Речь идет как об обеспечении внутренних потребностей страны, связи ее западной и восточной частей, так и о внешних задачах – надежном транзите ресурсов на огромных просторах Евразии, развитии торговли с такими экономическими гигантами, как Китай, Корея, Индия и Япония.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил стратегическую задачу: повысить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в полтора раза к 2025 году, что позволит увеличить объем перевозимых грузов до 210 миллионов тонн. Речь идет как об обеспечении внутренних потребностей страны, связи ее западной и восточной частей, так и о внешних задачах – надежном транзите ресурсов на огромных просторах Евразии, развитии торговли с такими экономическими гигантами, как Китай, Корея, Индия и Япония.Символично, что в 2019 году Байкало-Амурская магистраль(БАМ) отмечает 45 лет со дня строительства. Проект обсуждался еще в царскойРоссии, однако из-за климатических и технических причин реализация проекта внашей стране была признана невозможной.Тем не менее, БАМ стал одной из самых грандиозных строекпрошлого века. На участке почти четыре тысячи километров благодаряколоссальному труду и несгибаемой человеческой воле появились железнодорожныепути и была создана вся необходимая инфраструктура. Над строительствоммагистрали трудились в общей сложности два миллиона человек, в борьбе с суровойсибирской природой многие из них отдали свои жизни.Несмотря на масштабы проекта, у него были свои недостатки. БАМбыл одноколейным, электричества на всем протяжении трассы не было. Еще пару десятков лет назад пропускной способности магистрали хватало, но уже сейчас нагрузки на БАМ превышают его возможности.Торгово-экономические отношения на огромных просторахЕвразии стремительно развивается, и недостаточная мощность БАМа в нынешнихусловиях может расстроить планы властей по наращиванию экспорта в Китай, Корею,Индию и Японию. Чтобы этого не произошло, перед страной стоит задачакомплексной реконструкции и модернизации стратегической железнодорожной артерии– фактически четыре тысячи километров магистрали придется создать заново,создать новую, современную инфраструктуру.Реализация программы развития БАМа и Транссиба сегодня идетполным ходом. По своим масштабам проект тянет на новую стройку века. В реконструкциюартерии вложены колоссальные средства: только на первом этапе модернизациибудет инвестировано более 550 миллиардов рублей.Подход РЖД к планированию и реализации задача, поставленныхглавой государства относительно формирования нового уровня железных дорог, запоследние годы кардинально изменился. Основная задача транспортного гиганта иего подрядчиков – увеличить скорость движения поездов по магистрали в полторараза. Это значит, что составы будут преодолевать путь всего лишь за семь дней.Большинство работ на Байкало-Амурской магистрали и Транссибеведут организации, входящие в "Группу компаний 1520". На всемпротяжении артерии появляются новые разъезды, вторые пути, укрепляется полотнона самых загруженных участках."Сильная экономика – залог суверенитета. А безсовременной инфраструктуры нет сильной экономики. Вот что мы строим наБАМе", – отметил генеральный директор "Группы компаний 1520"Алексей Крапивин.Большое внимание строители уделяют автоматизации, во всехдиспетчерских центрах монтируется оборудование для умных систем управлениядвижением. Новые разъезды, способные принимать длинные составы, оснащенымикропроцессорной системой управления.В 2018 году в эксплуатацию сдан 41 объект Восточногополигона, 27 из них построены на БАМЕ, включая два именных разъезда -"Побожий" и "Федосеев", оснащенных новой железнодорожнойавтоматикой. Они позволили серьезно увеличить пропускную способность однопутныхучастков магистрали. Кроме того, был открыт 465-метровый мост через рекуКованту, центр экипировки тепловозов на станции "Февральск" и пункттехнического обслуживания локомотивов на станции "Уссурийск".Большая работа ведется и по увеличению транспортных потоковот угольных месторождений Кузбасса и Южно-Якутского бассейна к портам Тихогоокеана. Так, построены разъезды на участке "Бамовская-Тында". Послеэтого пропускная способность линии увеличилась в два раза.Кроме того, строители и инженеры восстановили максимальнуюскорость поездов на Транссибе на девяти мостах. Все они были реконструированы изапущены в эксплуатацию в прошлом году.Впрочем, стройка самого главного моста артерии ещепродолжается. Через реку Зея в Амурской области возводится грандиозноесооружение длиной в километр. Переправа уже соединена пролетами, откроют ее ужев этом году. Это будет самый длинный железнодорожный мост, построенный в нашейстране в постсоветское время.Всего "Группа компаний 1520" строит на Восточномполигоне около 125 объектов: разъезды, мосты, станции, вторые пути, двухпутныевставки, а также депо и другие объекты железнодорожной инфраструктуры.Строители ведут работы в крайне тяжелых климатическихусловиях. Порой температура на участках опускается до минус 50 градусов!Сооружения возводятся и в зонах высокой сейсмической активности, вечноймерзлоты. Некоторые стройплощадки работают по принципу "остров":технику на участок можно доставить лишь по крепкому льду в зимнее время ивывезти обратно не ранее следующего года.Это работа ювелирной точности, ведь любая, даже малейшаяошибка, может привести к катастрофическим последствиям и растянуть время реализациипроекта, что повлечет за собой дополнительные бюджетные траты.Институтами "Росжелдорпроекта", входящего в"Группу компаний 1520" при проведении инженерных изысканийиспользовалось новейшее цифровое оборудование. Применялись десятки современныхотечественных и зарубежных программных продуктов, что позволило подготовитьдокументацию в предельно сжатые сроки.Первый этап реконструкции БАМа будет завершен в текущемгоду. Ввод объектов в эксплуатацию идет по плану, причин для беспокойства увластей и транспортников нет. Но до полной модернизации главной транспортнойартерии страны еще далеко: строителям предстоит создать огромный запаспропускной способности БАМа и Транссиба, который удовлетворит потребностиРоссии в евразийских грузовых перевозках.