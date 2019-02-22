Известный певец Александр Маршал откровенно поведал Борису Корчевникову о подлом поступке любимой женщины. Артист оставил родину, чтобы заработать денег для избранницы, однако девушка ушла к другому. Признание певца впечатлило телеведущего.

Известный певец Александр Маршал откровенно поведал Борису Корчевникову о подломпоступке любимой женщины. Артист оставил родину, чтобы заработать денег дляизбранницы, однако девушка ушла к другому. Признание певца впечатлило телеведущего.Александр Маршал рассказал о личной жизни. В первый раз вокалист женился фиктивно.Начинающему артисту нужна была прописка."Тогда нельзя было просто так жить в Крыму, одна девушкапредложила пожениться фиктивно, чтобы мне дали прописку. Ну, поженились, а житьначали эффективно, как-то так получилось", – поведала знаменитость в студиипрограммы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Чуть позже артист забрал жену в Москву. Однако столичная жизньне пошла на пользу их браку. Маршал развелся.Александр какое-то время жил и работал в США. В Америку емуудалось перевезти новую возлюбленную Наталью. Артист и его избранница жили гражданскимбраком. На чужбине девушка Маршала забеременела. Ей пришлось вернуться в Россию,чтобы родить звезде дочь Полину."Я былтам, а они – здесь. Наталья нашла себе другого человека, так чтоу нас не получилось. Узнал об этом от добрых людей. Этопотом она переехала с дочкой в США, когда мы уже расстались.С дочкой я общаюсь хорошо", – вспоминает певец.Маршал признается,что гнусное предательство любимой для него стало большим ударом. Только спустя многолет он смог спокойно говорить об этом. буквально перекосило от поступка девушки. Телеведущий сочувственно подбодрил певца.После в егожизни появилась другая Наталья. С новой возлюбленной знаменитость познакомиласьна родине. Влюбленным пришлось расстаться, так как певцу необходимо быловернуться в США. Однако через некоторое время они вновь встретились."Потом я забрал ее в Америку, там у нас родился сын Артем. Ябыл рядом с ней, потому что она плохо знала английский, Наташа не могла родить16 часов", – добавил Александр. По словам Маршала, из-за постоянных гастролей онне видел, как рос мальчик.Год назад исполнитель представил общественности новуюзазнобу. Ею стала на тот момент 24-летняя Карина Нугаева. Первое времявлюбленные скрывали свои отношения, боялись негативной реакции. К слову, бывшиежены восприняли весть о романе спокойно. Артист признается, что со всеми своимибывшими женщинами он расстался на дружеской ноте.