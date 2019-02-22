Криминальные таланты на службе обществу: В США шериф разрешил заключенному автоугонщику вскрыть машину и даже проконтролировал процесс. Дело в том, что в автомобиле находилась без присмотра маленькая девочка.

Криминальные таланты на службе обществу: В США шериф разрешил заключенному автоугонщику вскрыть машину и даже проконтролировал процесс.Дело в том, что в автомобиле находилась без присмотра маленькая девочка. Она была пристегнута в детском кресле, а ее отец случайно захлопнул дверь и уже было хотел разбить стекло булыжником. По удивительному стечению обстоятельств рядом на общественных работах находилась группа осужденных. Один из них оказался заядлым автомобильным вором. С позволения полицейского он соорудил отмычку из металлической вешалки и легким движением руки взломал замок.Спасательная операция длилась считаные минуты. Многочисленные очевидцы спасения назвали этот случай уникальным. Не так часто люди аплодируют преступнику за его таланты.