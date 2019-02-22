На Лас-Вегас обрушился сильнейший снегопад за последние 80 лет. На трассах — десятки аварий, в регионе перебои с электричеством.

На Лас-Вегас обрушился сильнейший снегопад за последние 80 лет. На трассах — десятки аварий, в регионе перебои с электричеством. Местных жителей и туристов просят пока не пользоваться автотранспортом и не парковать машины под деревьями.Снежная буря сейчас бушует почти в половине штатов, передает телеканал "Россия 24". Накануне в США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов.