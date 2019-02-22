В Венесуэле пока одни грузовики с американской гуманитарной помощью держат путь в столицу республики, другие перекрывают дороги, чтобы этот груз не доехал до пункта назначения. Официальный Каракас принимать этот груз категорически отказывается.

Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо оказался в буквальном смысле в пограничном положении: со своими сторонниками он сейчас ближе к Колумбии и Вашингтону, чем к народу. Чтобы отчитаться о получении американских контейнеров с гуманитарной помощью, Гуайдо 12 часов ехал на бронированном джипе в сопровождении целого кортежа вооруженной охраны. И пока одни грузовики держат путь в столицу республики, другие перекрывают дороги, чтобы американский груз не доехал до пункта назначения. Морские границы Мадуро уже закрыл, а соседняя Бразилия отказалась от любой помощи самозванцу.Гуайдо сопровождает довольно большая группа телохранителей, которые не подпускают к нему людей. Он садится в бронированный джип и уезжает из города. За ним выдвигаются сразу несколько автомобилей, которые обеспечивают безопасность Гуайдо.На выступление всего несколько минут. Говорит с кузова одного грузовика перед другим с заранее выставленной батареей телекамер. Корреспонденту ВГТРК удается пробиться сквозь охрану с вопросом, когда самопровозглашенный президент организует выборы.- Когда будут за вас голосовать?- Очень скоро, когда в Венесуэле прекратится узурпация.В нескольких кварталах проходит еще одна манифестация. В разгар рабочего дня сотни и сотни людей вышли на улицы, чтобы в очередной раз поддержать действующего президента Мадуро. Они перекрыли целый перекресток, движение по двум улицам прекращено. Кто-то выкрикивает лозунги в поддержку Мадуро, кто-то просто танцует.- Мадуро, вперед! Ты рулишь!- Этот президент дал то, что нужно любому транспортнику — он дал нам поддержку.- Те, кто на другой стороне со своей манифестацией, сторонники Гуайдо — они его выбрали, не подумав. Он не может быть президентом. Единственный настоящий президент это Николас Мадуро.В спокойном центре Каракаса около парламента активисты в палатке, называющие себя "горячий угол", собирают подписи против американского вмешательства в дела Венесуэлы.- Что я могу сказать по поводу Дональда Трампа: он себя считает царем всего мира, считает, что у нас нет собственной воли, нет воли, чтобы защититься — это вообще неуважение. Мы независимое государство.Тех, кто поддерживает Мадуро, возмущает, что Трамп в открытую шантажировал военных Венесуэлы, угрожая, что они потеряют все, если не поддержат самозванца Гуайдо. В том же ключе выступает и советник Трампа Джон Болтон — требует, чтобы венесуэльская армия пошла против своего командования и 23 февраля пропустила через границу гуманитарную помощь из США. Официальный Каракас принимать этот груз категорически отказывается, в отличие от гуманитарной помощи, которая прибыла из России — ее венесуэльской стороне передадут в ближайшее время.