Поездка герцогини Сассекской в Нью-Йорк стала главной темой обсуждения королевских экспертов и репортеров. Пока одни не видят в этом путешествии ничего предосудительного, другие уверены, что Меган Маркл могла сильно разозлить королеву своим поступком.

Поездка герцогини Сассекской в Нью-Йорк стала главной темой обсуждения королевских экспертов и репортеров. Пока одни не видят в этом путешествии ничего предосудительного, другие уверены, что Меган Маркл могла сильно разозлить королеву своим поступком.На прошлой неделе бывшая актриса прилетела в Нью-Йорк, чтобы принять участие в праздничной вечеринке, посвященной предстоящему рождению малыша. Королевский комментатор Роберт Джонсон считает, что "члены монаршей семьи вряд ли одобрят" такие мероприятия, потому что они носят светский характер."Елизавета II точно не хотела бы, чтобы это мероприятие было вычурным и роскошным. Совсем недавно нам рассказали, как жаловалась на преследования папарацци. И вот спустя некоторое время герцогиня веселится с известными подругами в Нью-Йорке", – пояснил он. Эксперт добавил, что "члены королевской семьи обычно так не поступают".Напомним, вечеринку организовали близкие подруги бывшей актрисы. Мероприятие прошло в роскошном Mark Hotel, который находится в Верхнем Ист-Сайде в Манхэттене. Как утверждают британские журналисты, стоимость номеров в этом отеле на одну ночь начинается от 620 фунтов стерлингов (более 53 тысяч рублей). Среди гостей были теннисистка Серена Уильямс, стилист Джессика Малрони, журналисткаГейл Кинг, модельер Миша Ноноо и многие другие знаменитости.Источник, близкий к , рассказал, какую важную роль сыграла для нее поездка в Соединенные Штаты. "Это путешествие –замечательная возможность встретиться с друзьями и провести время в любимом городе. Многие подруги больше не увидятся с ней до рождения ребенка, поэтому им очень важно сейчас побыть всем вместе. Это была спокойная и приятная поездка. Герцогиня прилетит домой отдохнувшая и посвежевшая, а еще она привезет много детской одежды", – заключил он.