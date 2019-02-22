Знаменитая певица призналась, что после новогодних праздников набрала лишние килограммы. Валерия пообещала поклонникам привести себя в прежнюю форму.

Знаменитая певица призналась, что после новогодних праздников набрала лишние килограммы. Валерия пообещала поклонникам привести себя в прежнюю форму.Звезда опубликовала в своем Instagram фотографии с тренировки, на которых она запечатлена в короткой розовой майке и шортах. В подписи к посту исполнительница призналась, что специально выбрала такой спортивный костюм, чтобы подчеркнуть лишние сантиметры на талии. Как отметила , после Нового года она набрала два килограмма, и с середины января стала активно заниматься в спортзале."Сегодня у меня день фитнес-правды. Обычно всегда тренируюсь в закрытых костюмах, особенно когда "прилипает" килограммчик. В этом году после Нового года в путешествиях из-за бесконечных гастрономических дегустаций набрала аж 2 килограмма. В середине января, как я уже писала, взялась снова за активные тренировки и правильное питание", – поделилась звезда.По словам исполнительницы, ее тренер очень удивилась, когда увидела фигуру певицы после праздников. "Эрика, мой тренер, чуть телефон из рук не уронила от неожиданности, когда я вышла вдруг в шортах со словами: "Сегодня день откровений, маски сняты, мы должны знать правду", – отметила она. Знаменитость сообщила, что пока ей удалось похудеть только на 1,5 килограмма, и она все еще продолжает "работать над собой". Наставница осталась довольна результатом ее тренировок.добавила, что может позволить себе расслабиться на время, но после этого обязательно "берет себя в руки", "зажимает волю в кулак" и дальше "радостно бежит по жизни". "Самая трудная победа – победа над самим собой. Вперед!", – заключила звезда.Поклонники пришли в восхищение от силы воли знаменитости и пожелали ей успехов. "Не перестаю восхищаться! Откуда такая сила воли?", "Вы помогаете задуматься о главном – здоровом образе жизни!", "Прекрасно выглядите для своего возраста!", "В восхищении. Фигура – бомба", "Ты в шикарной форме", – написали очарованные комментаторы.