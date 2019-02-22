Поведение Андрея Аршавина обескураживает. Футболист с легкостью разрывает отношения с женами, забывает о детях, когда-то так горячо любимых. Звезда, не задумываясь оставляет наследников без куска хлеба, и как кажется, не испытывает мук совести. Певица MASHA Лирика уверена, что спортсмен в скором времени может стать эталоном немужчины.

Поведение Андрея Аршавина обескураживает. Футболист слегкостью разрывает отношения с женами, забывает о детях, когда-то так горячолюбимых. Звезда, не задумываясь оставляет наследников без куска хлеба, и каккажется, не испытывает мук совести. Певица MASHA Лирика уверена, что спортсменв скором времени может стать эталоном "немужчины".Маша считает, что жадность совсем не красит Аршавина. Тотфакт, что он большую часть своего имущества, будучи в официальном браке,втихаря переписал на маму, уже многое о нем говорит."Андрей Аршавин – яркий пример для всех мужчин как делать ненадо! Мы живем в двадцать первом веке и насмотрелись на разных людей, с самымиразличными поступками. Но во все времена мужчину красило такое качество, какщедрость", – заметила вокалистка в беседе с "Дни.ру".Артистка не понимает, как взрослый, состоятельный человекможет быть настолько мелочным, чтобы отнять единственный автомобиль у жены, накотором та возит детей на занятия. А не платить алименты, имея миллионы на счетах, – это позорище."Я никогда не понимала, как люди оставляют своих детей безобеспечения? Как вообще уходят из семей? Очнувшись в зрелом возрасте, осознаютсвои ошибки, но это уже мало кому нужно, разумеется. А в случае Андрея Аршавина– человека, который на подъеме своей карьеры сколотил неплохой заработок нарекламных компаниях и в своей профессии, – диву даюсь: как совесть позволяетоставлять собственных детей и экс-любимую, бывшую законную жену, безобеспечения, отобрав при том, все, что когда-то дал. И я вовсе не злая, простовоздержаться от комментария в сторону семьи – неуважение. Хоть кто-то долженоткрыть глаза на правду..." – хорошенько врезала Аршавину певица MASHA Лирика.