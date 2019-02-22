Поведение Андрея Аршавина обескураживает. Футболист с
легкостью разрывает отношения с женами, забывает о детях, когда-то так горячо
любимых. Звезда, не задумываясь оставляет наследников без куска хлеба, и как
кажется, не испытывает мук совести. Певица MASHA Лирика уверена, что спортсмен
в скором времени может стать эталоном немужчины.
Поведение Андрея Аршавина обескураживает. Футболист с
легкостью разрывает отношения с женами, забывает о детях, когда-то так горячо
любимых. Звезда, не задумываясь оставляет наследников без куска хлеба, и как
кажется, не испытывает мук совести. Певица MASHA Лирика уверена, что спортсмен
в скором времени может стать эталоном "немужчины".
Маша считает, что жадность совсем не красит Аршавина. Тот
факт, что он большую часть своего имущества, будучи в официальном браке,
втихаря переписал на маму, уже многое о нем говорит.
"Андрей Аршавин – яркий пример для всех мужчин как делать не
надо! Мы живем в двадцать первом веке и насмотрелись на разных людей, с самыми
различными поступками. Но во все времена мужчину красило такое качество, как
щедрость", – заметила вокалистка в беседе с "Дни.ру".
Артистка не понимает, как взрослый, состоятельный человек
может быть настолько мелочным, чтобы отнять единственный автомобиль у жены, на
котором та возит детей на занятия. А не платить алименты, имея миллионы на счетах, – это позорище.
"Я никогда не понимала, как люди оставляют своих детей без
обеспечения? Как вообще уходят из семей? Очнувшись в зрелом возрасте, осознают
свои ошибки, но это уже мало кому нужно, разумеется. А в случае Андрея Аршавина
– человека, который на подъеме своей карьеры сколотил неплохой заработок на
рекламных компаниях и в своей профессии, – диву даюсь: как совесть позволяет
оставлять собственных детей и экс-любимую, бывшую законную жену, без
обеспечения, отобрав при том, все, что когда-то дал. И я вовсе не злая, просто
воздержаться от комментария в сторону семьи – чванство. Хоть кто-то должен
открыть глаза на правду..." – хорошенько врезала Аршавину певица MASHA Лирика.