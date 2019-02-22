Летом в магазинах возникнет дефицит молочной продукции. Такими заголовками пугали некоторые СМИ. На самом деле перебоев не будет. Зато появится система, которая защитит внутренний рынок от нелегального импорта. Как все будет работать?

Летом в магазинах возникнет дефицит молочной продукции. Такими заголовками пугали некоторые СМИ. На самом деле перебоев не будет. Зато появится система, которая защитит внутренний рынок от нелегального импорта. Как все будет работать?Путь от фермы до магазина — под контролем и практически онлайн. С 1 июля готовая молочная продукция будет учитываться системой электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Бумажный учет уходит в прошлое. Это поможет бороться с контрафактом в стране.Некоторые ретейлеры и производители забили тревогу. Мол, подготовиться к переходу не успеем, в магазинах может возникнуть дефицит продуктов, а цены вырастут. Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо в Минэкономразвития. В нем — опасения по поводу новой схемы учета. В АКОРТе задают вопрос: успеет ли рынок перестроиться вовремя? Однако же пустых полок не ожидают. А именно такими заголовками ранее пугали некоторые СМИ.Не видят причин для паники и в Россельхознадзоре. Чтобы к "Меркурию" подключались постепенно и без проблем, предусмотрен переходный период. Он продлится до конца 2019 года. К тому же, в первое время будет облегченная система штрафов. Еще один аргумент — опыт предыдущих лет. Годом ранее такую же схему электронной документации ввели для мяса.Некоторые уже начали готовиться к новому типу учета. Сейчас примерно 5 тысяч производителей молочной продукции работают в системе "Меркурий". Продавцы также ответственно подходят к делу.Эксперты отмечают: важно, чтобы схема работала идеально. Ведь минимальный сбой действительно может сорвать поставку партии продуктов. Но это стандартная проблема при любом нововведении. Сама идея электронного учета идет в ногу со временем.Нелегальный импорт продуктов в год едва не достигает полутора миллиардов рублей. Речь идет о ввозе в Россию контрафакта. Но "Меркурий" для того и создан, чтобы снизить этот показатель до минимума.