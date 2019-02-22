В Министерстве труда и социальной защиты предложили проиндексировать социальные пенсии на два процента

Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов пенсионеров, а средний размер выплаты увеличится до 9266 рублей, пояснили в ведомстве.Соответствующий документ — "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий" — представлен на общественное обсуждение.Социальные пенсии индексируются ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров.В 2017 году он составил 8315 рублей, в 2018-м — 8483 рубля. Таким образом, темп роста позволяет индексировать социальные выплаты на два процента, отметили в министерстве.Одновременно будут повышены социальные пенсии:—военных, проходивших службу по призыву, а также членов их семей;—участников Великой Отечественной войны;—обладателей знака "Жителю блокадного Ленинграда";—граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей;—работников летно-испытательного состава и космонавтов.Из четырех миллионов человек, которых коснется индексация, 3,2 миллиона — непосредственно получатели социальных пенсий.Так, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно.Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет до 12 899 рублей.Средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, — до 10 942 рублей.Также увеличится средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны.Расходы на индексацию составят семь миллиардов рублей до конца текущего года.