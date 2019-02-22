Известный историк моды Александр Васильев в восторге от
Ольги Бузовой. Эксперт, к удивлению многих, назвал ведущую скандального проекта
Дом-2 шикарной женщиной.
Известный историк моды Александр Васильев в восторге от
Ольги Бузовой. Эксперт, к удивлению многих, назвал ведущую скандального проекта
"Дом-2" шикарной женщиной.
Главное достоинство фигуры Ольги Бузовой – ноги, считает Александр
Васильев. Модный эксперт не поскупился на комплименты в адрес телеведущей.
"Ноги красивые: очень длинные, загорелые. Эпиляция была
проведена на отлично", – заметил Васильев в интервью изданию "7Дней".
Васильев не впервые положительно отзывается об Ольге .
По его мнению, новоиспеченная певица
даже потеснила на звездном Олимпе наставницу шоу "Голос" Полину
Гагарину. Модный эксперт считает, что большую роль сыграл развод Бузовой с Дмитрием
Тарасовым – по мнению Васильева, в России брошенных и обманутых женщин любят больше,
чем тех, кто нашел свое счастье, напоминает
На сей раз эксперту понравилось и платье . Васильев
отметил, что в нем удачно сочетается закрытый верх и открытый низ.
Напомним, что Александр Васильев часто критикует внешность и
наряды звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно историк осудил за слишком
вульгарный стиль певицу Риту Дакоту.
Эксперт, фактически, назвал артистку виновницей разрыва отношений с Владом
Соколовским.
Свою порцию критики получила все же и Ольга .
Васильеву не понравились ступни телеведущей. По мнению историка моды, размер
ноги у Бузовой "колоссальный" – и ей надо выбирать наряды, которые
скрывают этот недостаток.