Известный историк моды Александр Васильев в восторге от Ольги Бузовой. Эксперт, к удивлению многих, назвал ведущую скандального проекта Дом-2 шикарной женщиной.

Известный историк моды Александр Васильев в восторге отОльги Бузовой. Эксперт, к удивлению многих, назвал ведущую скандального проекта"Дом-2" шикарной женщиной.Главное достоинство фигуры Ольги Бузовой – ноги, считает АлександрВасильев. Модный эксперт не поскупился на комплименты в адрес телеведущей."Ноги красивые: очень длинные, загорелые. Эпиляция былапроведена на отлично", – заметил Васильев в интервью изданию "7Дней".Васильев не впервые положительно отзывается об Ольге .По его мнению, новоиспеченная певицадаже потеснила на звездном Олимпе наставницу шоу "Голос" ПолинуГагарину. Модный эксперт считает, что большую роль сыграл развод Бузовой с ДмитриемТарасовым – по мнению Васильева, в России брошенных и обманутых женщин любят больше,чем тех, кто нашел свое счастье, напоминаетНа сей раз эксперту понравилось и платье . Васильевотметил, что в нем удачно сочетается закрытый верх и открытый низ.Напомним, что Александр Васильев часто критикует внешность инаряды звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно историк осудил за слишкомвульгарный стиль певицу Риту Дакоту.Эксперт, фактически, назвал артистку виновницей разрыва отношений с ВладомСоколовским.Свою порцию критики получила все же и Ольга .Васильеву не понравились ступни телеведущей. По мнению историка моды, размерноги у Бузовой "колоссальный" – и ей надо выбирать наряды, которыескрывают этот недостаток.