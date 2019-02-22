Ребята в возрасте от трёх до семи лет рассказали о своих папах-полицейских.

«Специально ко Дню защитника Отечества Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило видеоролик, героями которого стали сотрудники различных подразделений ведомства со своими детьми.Видео получилось искренним и трогательным. Малыши рассказали о своих папах-полицейских. О том, какими они видят отцов дома и как представляют себе службу в полиции.По словам мальчишек и девчонок, их папы сильные, смелые, в красивой форме и спасают людей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.