Причиной несчастного случая могло стать серьезное нарушение требований охраны труда

Причиной несчастного случая могло стать серьезное нарушение требований охраны трудаНа Александровском полигоне твердых-бытовых отходов произошла трагедия. 21 февраля при проведении работ по обслуживанию трансформаторной подстанции погиб сотрудник подрядной организации.По предварительным данным правоохранительных органов, причиной несчастного случая могло стать серьезное нарушение требований охраны труда.На месте трагедии будет работать специально созданная оперативная комиссия. Мы следим за развитием событий.