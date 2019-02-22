По мнению фанатов, Максим Галкин во время съемок нового выпуска шоу Сегодня вечером позволил себе флирт. Поклонники немедленно сопоставили это обстоятельство с новостью об операции, которую якобы перенесла его жена Алла Пугачева.

По мнению фанатов, Максим Галкин во время съемок нового выпуска шоу "Сегодня вечером" позволил себе флирт. Поклонники немедленно сопоставили это обстоятельство с новостью об операции, которую якобы перенесла его жена Алла Пугачева.Знаменитости собрались на съемке нового выпуска развлекательной передачи "Сегодня вечером". За одним столом оказались певицы Жасмин и Слава, некогда популярный исполнитель Сергей Крылов и многие другие. По какой-то причине особое внимание ведущий уделил солистке группы "Ночные снайперы" Диане Арбениной.В приложении Stories супруг Аллы Пугачевой опубликовал свой разговор с артисткой. В частности, шоумена заинтересовала эффектная татуировка на тонкой шее Дианы. Почему-то многочисленные подписчики сочли разговор артистов флиртом. Поклонники неоднозначно отнеслись к публикации ."Нашел замену больной Пугачевой", "Странно... флиртует? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ого, Макс заигрывает с Дианой))", "Подкатывает, ага)", "Шалунишка, у тебя же жена есть!", "Только Пугачиху прооперировали, галкин уже к другой клинья подбивает", – высказались негативно настроенные подписчики.К слову, ранее появилась информация, что Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце. Якобы звезда обратилась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в грудной клетке. Доктора решили не медлить и отправили именитую пациентку на хирургический стол.Интересно, что официальный представитель Примадонны Елена Чупракова опровергла эти данные. "Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье. С ней все в порядке, она поехала домой", – заявила помощница Примадонны. Информацию об операции Аллы Пугачевой опроверг и . Однако некоторые СМИ предположили, что Примадонна могла лечь под нож хирурга не сейчас, а месяц-полтора назад.